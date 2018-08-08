Трансфер Ярмоленка в Борусію Д: УЄФА та ФІФА стежать за ситуацією з "платежем солідарності"

Голова СДЮШОР Юність Геннадій Прокопович розповів про хід розслідування справи щодо "платежу солідарності" за трансфер Андрія Ярмоленка з Динамо в Борусію Д.

Конфлікт у справі щодо "платежу солідарності" за перехід Андрія Ярмоленка з Динамо в Борусію Д у 2017 році вже вийшов на міжнародний рівень. За ситуацією стежать ФІФА та УЄФА. Про це розповів керівник чернігівської СДЮШОР Юність Геннадій Прокопович.

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"Стежать за розвитком подій і в УЄФА. Ситуація, як на мене, прикра. Вона ставить під удар в очах міжнародної спільноти весь український футбол. Мова про привласнення 150 тис. євро. Це ті кошти, що мали бути спрямовані на потреби вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу Юність Чернігівської обласної державної адміністрації.

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Вважаю, що це справа честі для наших правоохоронців – повернути дітям кошти, які були привласнені шахраями. Також доведення цієї справи до суду – принципово важливе з точки зору міжнародного іміджу українського футболу. Якщо в УЄФА та ФІФА не отримають пояснень і доказів, із українськими ФК просто більше ніхто не захоче мати справу. Цього не можна допустити за жодних обставин", – цитує Прокоповича офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перерахування "платежу солідарності" за трансфер Ярмоленка сторонній організації зі схожою назвою.

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