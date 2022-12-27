21-річний іспанець досі в режимі очікування. Манчестер Сіті ще письмово не схвалив трансфер, стверджує AS. Зараз Ферран очікує на рішення "містян" у готелі поблизу Барселони.

Манчестер Сіті доведеться віддати Валенсії частину грошей за Торреса – набігла чимала сума

"Блаугранас" вже перенесли офіційну презентацію футболіста, яка була запланована об 11:00 у вівторок, 28 грудня. Манчестер Сіті, до слова, отримає 55 мільйонів євро за сам трансфер, ще 10 млн передбачені у вигляді бонусів за перемогу в Лізі чемпіонів чи здобуття "Золотого м'яча".

Нагадаємо, поточного сезону Торрес провів за "містян" 7 поєдинків, в яких забив 3 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом