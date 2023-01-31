Незважаючи на бажання центрального захисника збірної Словаччини Мілана Шкріняра перейти з Інтера в ПСЖ, клуби так і не зуміли домовитися про його трансфер. Як інформує L'Équipe, словак не перейде в ПСЖ у зимове трансферне вікно.

Лідер Інтера підтвердив перехід у ПСЖ

Повідомляється, що причиною зірваного трансферу є міланський клуб: Інтер так і не зумів знайти своєму ключовому гравцеві заміну і вирішив залишити Шкріняра у себе до кінця сезону. Таким чином, Мілан перейде в ПСЖ влітку на правах вільного агента.

Інтер був готовий відпустити Шкріняра взимку за 20 мільйонів євро, але парижани пропонували вдвічі меншу суму.

Інтер завдяки дублю Мартінеса переміг Кремонезе й вийшов на другу позицію в Серії А, Аталанта повернулась у зону ЛЧ