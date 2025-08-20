Форвард Брентфорда Йоан Вісса більше не бажає бути одноклубником Єгора Ярмолюка.

Брентфорд відхилив останню пропозицію Ньюкасла щодо Йоана Вісса. Як інформує The Athletic, "бджоли" відхилили пропозицію на суму 35 млн фунтів стерлінгів + 5 млн фунтів стерлінгів у вигляді бонусів.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд погодиться відпустити Вісса за 60 млн фунтів стерлінгів. Сам форвард наполягає на цьому трансфері.

Вісса став черговим "бунтівником" АПЛ поряд з Александром Ісаком (Ньюкасл) і Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед). Ісак хоче перейти в Ліверпуль, а Гарначо – в Челсі. Що цікаво, Вісса повинен стати заміною саме Ісаку.

