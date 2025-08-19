Український оборонець Денис Попов поки що залишиться у складі київського клубу, повідомляє ТаТоТаке.

Попов може стати партнером сина Шевченка – несподіваний трансфер лідера Динамо в Англію

За даними джерела, англійський Уотфорд не підписуватиме 26-річного захисника.

Денис Попов є вихованцем Динамо. У його доробку 141 матч за київський клуб та 3 поєдинки у складі національної збірної України. Контракт центрбека з "біло-синіми" діє до літа 2026 року.

Зазначимо, що в системі Уотфорда виступає інший українець – Крістіан Шевченко, який нещодавно підписав професійну угоду з клубом.

