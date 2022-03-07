Як повідомлялось раніше, одразу два бразильські клуби розглядають можливість підписати форварда Шахтаря Давіда Нереса. І якщо Фламенго лише спостерігає за ситуацією щодо нападника, то Сан-Паулу вже вступив у переговори з футболістом.

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Однак, за інформацією UOL Esporte, трансфер Нереса до табору "трикольорових" опинився на межі зриву – клуб зможе підписати гравця лише при умові, якщо той відмовиться від значної частини своєї зарплати. Зазначається, що Сан-Паулу також доведеться витратити чималу суму на послуги посередників.

Нагадаємо, Нерес перейшов у Шахтар у січні 2022-го з Аякса за 12 млн євро. Його контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2026 року. Футболіст поки не зіграв за Шахтар в офіційних матчах, але з 4 голами став найкращим бомбардиром команди на зимових зборах. Transfermarkt оцінює його у 20 млн євро.

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