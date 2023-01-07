"Нічого нового сказати не можу. Зрештою, футболісти самі вирішують, де їм грати", – цитує Артету журналіст Саймон Коллінгс на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Арсенал не братиме участь в аукціоні за Мудрика – хитрий план Шахтаря може зазнати фіаско

Нагадаємо, Арсенал називають головним претендентом на підписання 21-річного футболіста. Сам Мудрик також зацікавлений у переході до табору "канонірів", про що неодноразово натякав смайлами під постами про свій трансфер.

Ще одним потенційним підписантом українця є Челсі, з яким проводив переговори Даріо Срна. Однак, обидва клуби наразі не готові задовольнити фінансові апетити Шахтаря, який наполегливо вимагає за свою зірку не менше 100 мільйонів євро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?