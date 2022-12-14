"Чесно кажучи, я не знаю. Зараз ми досить далекі від того, що пропонують клуби за Мудрика і що хочемо ми. Різниця не дуже велика, але це не те, що нам потрібно. Перемовини ведуться. Один клуб, інший, вони домовляються, процес йде.

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Чи буде він закритий цього місяця? Я не знаю. Можливо, 50 на 50, що це трапиться взимку. Не хочу зараз говорити про цифри, ми ведемо дискусії. Є інтерес з боку деяких англійських клубів. Якщо вірити газетам, то це все представники АПЛ. Але, чесно кажучи, це правда, оскільки я мав контакт з багатьма командами. Багато хто з них залучені до цього процесу", – зазначив Палкін у коментарі The Athletic.

Нагадаємо, що Мудрика активно сватають в Арсенал, який дуже зацікавлений у підписанні українця. У кампанії 2022/23 наш вінгер провів 18 поєдинків на клубному рівні за Шахтар, у яких встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами.

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