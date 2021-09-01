Француз був трансферною ціллю Реала, який був готовий заплатити за цей перехід близько 200 млн євро, але ПСЖ не прийняв пропозицію.

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За інформацією L’Equipe, вирішальне слово було за еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. У правлячій сім'ї думки розділилися: деякі члени родини, якій і належить ПСЖ, переконували, що варто продати Мбаппе і отримати за нього солідну суму.

Зрештою, емір вирішив, що футболіста потрібно залишити, оскільки "не можна втрачати можливості побачити сезон з таким чарівним тріо в атаці". Очевидно, що йдеться про Мбаппе, Мессі та Неймара.

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