Оформлення трансферу Ляпорта з Аль-Насра в Атлетік тепер практично неможливе. Після складної угоди, яка затягнулася до останніх хвилин, Аль-Наср не зміг вчасно подати документи. Як інформує Marca, закрити цю угоду не виходить.

Ла Ліга, турнірна таблиця: Реал та Атлетік на вершині, шокуючий старт Атлетіко, Циганков і Ко на дні

Атлетік працює над вирішенням ситуації, але реальність така, що Ляпорт вже зіткнувся з ситуацією, схожою на ту, що була у Давіда де Хеа в 2015 році. Якщо ФІФА не схвалить угоду, клубам доведеться чекати зимового трансферного вікна.

З Ляпортом був узгоджений трирічний контракт – він мав повернутися в Сан-Мамес через вісім років після виступу за Манчестер Сіті і двох сезонів в Саудівській Аравії.

Контракт центрального захисника з Аль-Насром діяв до 2026 року із зарплатою в 25 мільйонів євро за сезон. Араби заплатили Сіті 27,5 мільйонів євро за його підписання, і Атлетіку, Ляпорту та Аль-Насру довелося вести складні переговори, які б задовольнили всіх. В результаті угода затягнулася до останньої хвилини, через що документи були відправлені із запізненням.

Вільяреал на останніх хвилинах втратив очки із Сельтою, Атлетік втримав перемогу над Бетісом