Андерлехт мав намір відпустити Михайліченка в Динамо Загреб, але трансфер опинився під загрозою, повідомляє Voetbalnieuws.

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Річ у тім, що бельгійці спочатку погодились відпустити Богдана за 800 тисяч євро, але пізніше захотіли отримати більше. Рішення залежить від Динамо Загреб, яке може як погодитись, так і відхилити запити Андерлехта. Цікаво, що Михайліченко вже у п'ятницю прибув до Загреба, аби пройти медогляд.

Нагадаємо, Михайліченко перейшов в Андерлехт у серпні 2020 року з Зорі за 500 тисяч євро, але не зумів закріпитись у бельгійському клубі. Минулий сезон він провів в оренді у Шахтарі (2 голи і 5 асистів у 32-х матчах), однак "гірники" не схотіли викладати за гравця чималу суму (ЗМІ писали про опцію викупу у 2,5 млн євро). Після повернення в Андерлехт Богдана спочатку відправили тренуватись з резервною командою, однак згодом головний тренер Браян Рімер взяв його на перший збір.

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