Трансфер Грізманна в Барселону принесе Реал Сосьєдаду значну суму

Колишній клуб Антуана Грізманна отримає чималий прибуток від переходу француза в Барселону.

Мадридський Атлетіко заплатить Реал Сосьєдаду 24 мільйони євро після того, як Антуан Грізманн покинув Ванда Метрополітано і приєднався до Барселони.

Грізманн офіційно перейшов у Барселону

Вся справа в тому, що француз є вихованцем "біло-синіх". Коли футболіст переходив до складу "матрацників" за 30 мільйонів євро, клуби прописали пункт про виплату 20% від суми наступного продажу футболіста.

Цікаво, що Реал Сосьєдад витратив під час літнього трансферного вікна на новачків всього 23,5 млн євро.

Барселона не доплатила вражаючу суму за Грізманна – офіційна заява Атлетіко

Нагадаємо, Атлетіко отримав від Барси за свого основного форварда 120 млн євро. Контракт 28-річного француза з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.