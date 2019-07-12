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Трансфер Грізманна в Барселону принесе Реал Сосьєдаду значну суму

19:27 320 Читать на русском
Трансфер Грізманна в Барселону принесе Реал Сосьєдаду значну суму
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Колишній клуб Антуана Грізманна отримає чималий прибуток від переходу француза в Барселону.

Мадридський Атлетіко заплатить Реал Сосьєдаду 24 мільйони євро після того, як Антуан Грізманн покинув Ванда Метрополітано і приєднався до Барселони.

Грізманн офіційно перейшов у Барселону

Вся справа в тому, що француз є вихованцем "біло-синіх". Коли футболіст переходив до складу "матрацників" за 30 мільйонів євро, клуби прописали пункт про виплату 20% від суми наступного продажу футболіста.

Цікаво, що Реал Сосьєдад витратив під час літнього трансферного вікна на новачків всього 23,5 млн євро.

Барселона не доплатила вражаючу суму за Грізманна – офіційна заява Атлетіко

Нагадаємо, Атлетіко отримав від Барси за свого основного форварда 120 млн євро. Контракт 28-річного француза з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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