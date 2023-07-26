Центральний захисник Тоттенхема Давінсон Санчес може не перейти в московський Спартак через війну Росії проти України.

Уряд Великої Британії заборонив Тоттенхему продавати Давінсона Санчеса в Спартак, інформує Еxpress. Повідомляється, що лондонський клуб повинен довести, що потенційна угода не фінансувалася джерелом, на яке накладено санкції у зв'язку з війною Росії проти України.

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Згідно з джерелом, за Спартак запропонував 13 мільйонів фунтів стерлінгів за колумбійського захисника. За інформацією The Sun, існує ймовірність того, що у "шпор" можуть виникнути юридичні проблеми, якщо вони продовжать обговорювати продаж – керівництво АПЛ готове заборонити всім клубам укладати угоди з клубами з терористичної країни.

Наразі АПЛ сподівається, що клуби самі не вестимуть справи з російськими командами, хоча за законом ліга не має права запобігати подібним угодам.

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