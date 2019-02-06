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Трансфер Гамшіка в китайський клуб опинився під загрозою зриву – відома причина

21:44 337 Читать на русском
Трансфер Гамшіка в китайський клуб опинився під загрозою зриву – відома причина
Марек Гамшік / Фото ФК Наполі

Виникли складності з переходом капітана Наполі Марека Гамшіка в китайський клуб.

Керівництво Наполі призупинило трансфер свого півзахисника Марека Гамшіка в китайську команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Справа в тому, що спосіб оплати суми, про яку домовилися клуби, не відповідає раніше узгодженому.

Варто відзначити, що в заяві неаполітанців не вказано, про який саме клуб іде мова. Раніше у ЗМІ була інформація, що Гамшік стане гравцем Далянь Іфана.

Нагадаємо, Гамшік виступає за Наполі з 2007 року. За цей час гравець провів за клуб 519 матчів, в яких відзначився 121-м голом і 111-ма асистами.

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Трансфери Наполі Наполі Італія Трансфери Чемпіонату Італії Далянь Іфан Далянь Іфан Марек Гамшік Марек Гамшік Китай
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