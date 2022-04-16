Півзахисник Маріуполя Дмитро Мишньов не перейде у Зорю, повідомляє програма "ТаТоТаке".

Форвард Шахтаря вказав на свою головну місію у таборі швейцарського гранда

Трансфер 28-річного хавбека мав відбутися ще взимку, однак згодом сторони вирішили, що Дмитро дограє сезон у команді Остапа Маркевича і перебереться до табору луганців у статусі вільного агента вже влітку.

Війна змішала всі плани українських клубів – нині Мишньов перебуває у Туреччині, де тренується з Шахтарем і навіть взяв участь у благодійних матчах проти Олімпіакоса і Лехії. За інформацією джерела, гравці Маріуполя, які добре себе зарекомендують під час благодійного турне, можуть залишитись у Шахтарі на постійній основі.

Нагадаємо, Мишньов – вихованець Маріуполя, за який і провів всю свою кар'єру. У поточному сезоні зіграв за азовців у 17 матчах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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