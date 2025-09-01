Трансфер Довбика в Мілан остаточно заблокований – клуби не дійшли згоди в одному питанні: деталі переговорів
Мильна опера з переходом Артема Довбика з Роми триває.
Артем Довбик погодився перейти в Мілан. Джанлука Ді Марціо повідомляв, що українець може опинитися в таборі "россонері" поза обміном на Сантьяго Хіменеса. У цьому випадку Рома переключилася б на форварда Монако Бреля Емболо. Однак пізніше стало відомо, що форвард збірної Швейцарії вже погодив умови особистого контракту з Ренном. Варіант з Ромою остаточно відпав.
Gazzetta dello Sport поінформувала, що переговори між Ромою і Міланом щодо обміну Довбика на Хіменеса зайшли в глухий кут. Сторони не дійшли згоди і на даний момент малоймовірно, що угода відбудеться.
Агент Хіменеса запросив додатковий час, що відлякало Рому – столичний клуб більше не був упевнений в тому, що переговори варто продовжувати. Згідно з Даніеле Лонго, клуби розійшлися в думках щодо суми відступних. Мілан виступав за обмін форвардами на правах оренди, в той час як "джаллороссі" були налаштовані на остаточний продаж.
О 23:54 за Києвом Джанлука Ді Марціо повідомив, що обмін форвардами між Ромою і Міланом остаточно заблокований.
