Перехід форварда збірної України Артема Довбика з Роми в Вільяреал не відбудеться.

Трансфер Артема Довбика до Вільяреала зірвався, інформує журналіст Маттео Моретто. При цьому причин він не називає. Раніше повідомлялося, що "жовта субмарина" хотіла орендувати форварда, тоді як Рома наполягала на повноцінному продажу гравця.

Згідно з інформацією Уго Трані (Teleradiostereo – 92.7), спортивний директор Роми Фредеріко Массара зараз перебуває в Лондоні, займаючись трансферами. Він веде переговори з Вест Хемом щодо Лоренцо Пеллегріні, а також чекає від клубів пропозицій щодо Довбика. Він хоче продати Артема, але жоден з англійських клубів не зацікавлений у прямому придбанні форварда.

Лоренцо Пес (Teleradiostereo - 92.7) доповнює: Ньюкасл зацікавлений у послугах українця, але "сороки" також не розглядають повноцінний трансфер.

Римський клуб придбав Довбика у Жирони в серпні 2024 року за 30,5 мільйона євро. У минулому сезоні Артем забив 17 голів і віддав чотири асисти в 45 матчах за Рому.

