Нападник Жирони і збірної України Артем Довбик у найближчі кілька днів стане гравцем Атлетіко.

Керівництво Жирони очікує, що найближчими днями Атлетіко заплатить клаусулу в 40 млн євро, яка передбачена в контракті Артема Довбика. Про це інформує авторитетна інсайдерка Ірен Хункера. Згідно з джерелом, у послугах українця були зацікавлені кілька клубів, але форвард уже дав згоду стати гравцем "кольчонерос" – Артем сказав мадридському клубу заповітне "так".

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Раніше Атлетіко закликав Жирону знизити ціну на українця через його провальний виступ на Євро-2024. У трьох матчах із Румунією, Словаччиною та Бельгією Довбик не зміг оформити жодної гольової дії.

Повідомлялося, що інтерес до Довбика почав проявляти Мілан, який шукає центрфорварда на заміну Олів'є Жиру.

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