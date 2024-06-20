Атлетіко не може ніяк домовитися з Жироною щодо переходу Артема Довбика.

"Матрацники" хочуть бачити у своїй команді українського форварда, який здобув звання найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії у сезоні 2023/24.

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Атлетіко розпочав перемовини з Артемом Довбиком і вони перебувають на просунутій стадії. Але з Жироною досі не вдається домовитися. Про це повідомляє Relevo. Каталонці просять близько 40 мільйонів євро за українського форварда, і наразі перемовини зайшли у глухий кут.

Нагадаємо, що Артем Довбик приєднався до Жирони у 2023 році. Загалом за "червоно-білих" він зіграв у 39 матчах у всіх турнірах. В активі українця 24 голи та 10 результативних передач.

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