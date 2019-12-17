Трансфер Дерліса Гонсалеса з Динамо опинився під загрозою зриву

Перехід Дерліса Гонсалеса в парагвайську Олімпію може не відбутися.

Парагвайська Олімпія готова заплатити Динамо 2,68 млн євро за Дерліса Гонсалеса, який з літа 2018 року на правах оренди виступає за Сантос. Угода розрахована до літа наступного року.

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Президент Олімпії Марко Тровато заявив, що майбутнє 25-річного парагвайця вирішить Динамо. "Його трансфер наразі призупинений. Поки у нас немає позиції Динамо, ми нічого не можемо вдіяти", – цитує Тровато Ultima Hora.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов у Динамо влітку 2015 зі швейцарського Базеля за 9,4 млн євро. В минулому чемпіонаті Бразилії він забив 1 гол у 16 матчах.

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