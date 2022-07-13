Півзахисник Френкі де Йонг всіляко пручається переходу з Барселони в Манчестер Юнайтед.

Агенти хавбека вкотре заявили керівництву "кулес", що підопічний не має наміру покидати Камп Ноу, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Проблемою залишається і борг перед де Йонгом. У попередні роки Барселона вмовила нідерландця на скорочення зарплатні, а різницю обіцяла повернути, починаючи із сезону 2023/24. Набігла сума близько 20 млн євро, яку хавбек пробачати не збирається. МЮ поінформований щодо ситуації, тому трансфер остаточно став на паузу.

Нагадаємо, 3 роки тому Барса віддала Аяксу за де Йонга 86 млн євро. У минулому сезоні півзахисник провів 45 матчів, в яких оформив 4 голи та 5 асистів.

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