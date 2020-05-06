Трансфер Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед потрапив під розгляд ФІФА

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став яблуком розбрату для його колишніх клубів.

Керівництво Сампдорії звернулося до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з проханням розслідувати перехід півзахисника Бруну Фернандеша з лісабонського Спортінга в Манчестер Юнайтед, повідомляє Mundo Deportivo.

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Фернандеш виступав за Сампдорію в сезоні 2016/17, після чого був проданий у Спортінг. Італійський клуб заявляє, що "зелено-білі" повинні виплатити їм 10% (близько 4,6 млн євро) від суми трансферу футболіста в Манчестер Юнайтед. Позов генуезців спрямований тільки до Спортінга, до Манчестер Юнайтед претензій немає.

До слова, після переходу в Манчестер Юнайтед Фернандеш взяв участь в дев'яти матчах, в яких 25-річний португалець забив 3 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.

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