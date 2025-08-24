Форвард Байєра Віктор Боніфейс не перейде в Мілан.

Мілан вирішив відмовитися від оренди Віктора Боніфейса після медичного огляду. Про це інформує Kicker. Повідомляється, що під час тесту на фізичну підготовку на півночі Італії у нападника виявили проблеми з правим коліном.

Мілан зазнав сенсаційної поразки від новачка Серії А – рекорд Модріча та шедевр через себе у ворота "россонері"

Ймовірно, це сталось через індивідуальну програму тренувань, яку нігерійський гравець проходив з приватним тренером влітку перед початком передсезонної підготовки.

Раніше Байєр і Мілан домовилися про оренду форварда з правом викупу. Таким чином, Боніфейс змушений буде повернутися до Німеччини.

Раніше Віктор двічі за свою кар'єру отримував розрив хрестоподібних зв'язок.

Два претенденти на Скудетто, новий Мілан, рестарт Ювентуса, Довбика й Маліновського витісняють – прев'ю сезону Серії А