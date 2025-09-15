– Сьогодні дуже багато українських футболістів грають у Європі. Що думаєте з приводу трансферу Судакова до Бенфіки? Підходить йому ця команда?

– Думаю, так. Знаю Судакова ще з часів, коли він був хлопцем в академії, і дуже радію його прогресу. Звичайно, це добре для нього і, дай Боже, щоб все вийшло у Бенфіці, щоб він продовжував йти далі. Все залежить від самого футболіста. Це може бути трамплін у ще сильніший чемпіонат.

– Шахтар також продав Кевіна. Чи не зарано він поїхав?

– Головне, щоб не було запізно. Шахтар на ці місця вже взяв молодих перспективних бразильців, і не думаю, що в них будуть проблеми.

– Окрім Судакова, ви маєте пам’ятати хлопцем і Мудрика…

– Так-так, дуже добре його пам’ятаю. Знову ж таки, щоб розмірковувати про цю ситуацію з допінгом, треба знати, про що говорити. Коли читаєш пресу – це одне, а що там відбувається насправді, я не знаю. Звичайно, шкода, що він не грає. Хороший перспективний хлопець з божевільним талантом.

Чи можна відновити кар’єру після такої паузи? Все залежатиме від нього. Буде час, і головне, щоб він працював над ментальністю. Тоді все вийде, – заявив Едмар в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Георгій Судаков відправився в оренду в Бенфіку з опцією обов'язкового викупу. Сума трансферу становитиме понад 30 млн євро з урахуванням усіх бонусів.

