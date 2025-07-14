Президент США Дональд Трамп особисто побував на фіналі Клубного чемпіонату світу-2025, який пройшов на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. У вирішальному матчі зустрічались ПСЖ і Челсі. Перемогу здобула англійська команда, сенсаційно розбивши фаворитів турніру з рахунком 3:0.

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Трамп прибув на гру разом із першою леді Меланією та був присутній у VIP-ложі разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Поява президента викликала змішані емоції – стадіон зустрів його як оваціями, так і поодинокими свистками, коли він з’явився на екрані. Цей візит має особливий символізм – рівно рік тому Трамп пережив замах на життя під час передвиборчої кампанії в Пенсильванії.

Трамп очолює спеціальну робочу групу Білого дому з підготовки до ЧС-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці. У травні він призначив виконавчим директором групи Ендрю Джуліані – сина колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані, який уже працював у його попередній адміністрації. До команди також увійшов радник ФІФА Карлос Кордейро, якого призначено старшим радником робочої групи.

"Ця група допоможе зробити турнір найбільшим, найкращим і найбезпечнішим в історії футболу", – заявив Трамп на засіданні з Інфантіно та віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом. Чемпіонат світу-2026 стартує 11 червня у Мехіко, а фінал відбудеться 19 липня саме на MetLife Stadium.

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