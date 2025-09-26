Президент США Дональд Трамп заявив, що може змінити місце проведення деяких матчів чемпіонату світу-2026, якщо вважатиме ситуацію в американських містах-господарях "небезпечною".

Думки УЄФА та ФІФА щодо бану Ізраїлю різняться – організації можуть ухвалити протилежні рішення

"Ці міста (Сіетл та Сан-Франциско) керовані лівими екстремістами, які не знають, що роблять. Ми подбаємо, щоб матчі могли відбутися в безпечних умовах. Якщо ми вважатимемо, що якесь місто може бути хоч трохи небезпечним для проведення ЧС, ми перенесемо (матч) в інше місто.

Як ви, мабуть, знаєте, після Вашингтона ми вирушаємо в Мемфіс та інші міста (йдеться про послідовне розгортання Нацгвардії). Дуже скоро поїдемо до Чикаго. Це буде безпечно для чемпіонату світу. Якщо я вирішу, що це небезпечно, ми перенесемо матч в інше місто. Ми не дозволимо проводити поєдинки у небезпечних умовах. Дещо скоригуємо дати. Але сподіваюся, що все пройде добре і нам не доведеться переносити матчі", –цитує Трампа L'Equipe.

Нагадаємо, що ЧС-2026 відбудеться в США, Мексиці та Канаді у період з 11 червня по 19 липня. Варто зауважити, що Сіетл та Сан-Франциско мали б прийняти шість ігор.

"Забив Борусії ударом через себе": юний Нойєр був вірним Шальке, слухав Ероса Рамазотті і знав, що з’їсть перед стратою