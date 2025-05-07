Очільник Сполучених Штатів висловив абсурдну ідею під час першого засідання робочої групи з підготовки до турніру, що відбудеться в США, Канаді та Мексиці. З 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили Росію від усіх міжнародних змагань у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Згідно з нинішніми правилами, національна команда Росії не братиме участі у ЧС-2026, відбір до якого розпочався ще у вересні 2023-го.

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Як повідомляє BBC, під час зустрічі Трамп, сидячи поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, висловив подив щодо того, що Росія виключена з турніру. "Я не знав цього. Справді?" – запитав Трамп. "Так, наразі вони відсторонені. Але ми сподіваємося, що настане мир, і тоді Росію можна буде знову допустити", – відповів Інфантіно. "Це можливо. Це могло б стати гарним стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинились. Щотижня гине п’ять тисяч молодих людей – це неймовірно", – прокоментував Трамп.

Водночас він підкреслив, що остаточне рішення щодо участі Росії належить Інфантіно: "Це його компетенція. Я до цього не маю стосунку". Крім того, віце-президент США Джей Ді Венс, який також був присутній на засіданні, заявив, що США відкриті для вболівальників з усього світу, однак після завершення турніру вони повинні будуть повернутися додому. "Ми очікуємо гостей з майже 100 країн. Ми раді їх бачити, раді, що вони святкуватимуть і дивитимуться футбол. Але коли турнір завершиться – їм доведеться поїхати", – сказав Венс.

Нагадаємо, що США прийматимуть 78 зі 104 матчів Мундіалю, включно з фіналом. Тим часом вже у наступному місяці в країні стартує клубний чемпіонат світу, який пройде на 12 аренах. За попередніми оцінками, турнір відвідають близько двох мільйонів іноземців. Як зазначила очільниця Департаменту внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, вже розпочато обробку документів та віз для гостей: "Це стане певною репетицією перед чемпіонатом світу – усі процеси вже запускаються".

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