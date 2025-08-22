Президент США Дональд Трамп повідомив, коли і де має відбутись жеребкування історичного чемпіонату світу, який пройде одразу в трьох країнах.

Дональд Трамп у Овальному кабінеті зробив оголошення щодо ЧС-2026 – жеребкування Мундіалю відбудеться 5 грудня у Вашингтоні у Кеннеді-центрі, передає The Athletic.

Зазначається, що президент США майже напевно відіграватиме роль у цьому заході, який є не лише процедурою, але й шоу. Зазвичай там проходять музичні виступи та промови, перш ніж команди будуть розподілені за допомогою запечатаних сфер з кошиків до своїх груп чемпіонату світу.

Варто нагадати, що Мундіаль відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді. Це буде перший чемпіонат світу за участю 48 команд, а також перший турнір, господарями якого стануть одразу три країни. Матчі ЧС-2026 прийматимуть 16 стадіонів – 11 у США, 3 у Мексиці, 2 у Канаді.

