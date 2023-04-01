Футболісти Тулузи розбавляють свої тренування елементами з інших професій.

Троє гравців "фіолетових" спробували опанувати трактор, який стояв поруч з тренувальним полем.

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Фарес Шаїбі сів за кермо, а Закарія Абухляль взяв на себе функції штурмана. Рушити з місця виявилося не такою простою місією. На допомогу прибіг Логан Кошта, але і він не відразу розібрався у важелях та педалях вимогливого транспорту. З горем навпіл хлопцям вдалося проїхати кілька метрів, щоб гордо зробити світлину з трактором.

Гравці Тулузи можуть трішки розслабитися, оскільки команда безтурботно йде в середині таблиці Ліги 1. Напружитися потрібно 6 квітня у півфіналі Кубка Франції проти Аннесі.

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