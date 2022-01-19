Трактор врятував матч чемпіонату Англії – футболіст ризикував здоров'ям, зігнувши ворота
13:01 - Читать на русском
Поєдинок 23-го туру Ліги 2 (четвертий дивізіон) Порт Вейл – Солфорд у якийсь момент опинився під загрозою зриву.
Захисник господарів Коннор Холл під час подачі зі штрафного настільки відчайдушно намагався врятувати свою команду від пропущеного м'яча, що зігнув ворота. Футболіст влетів у стійку власним тілом і зігнув металевий каркас.
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Полагодити ворота власними силами не вдалося. Довелося викликати на підмогу трактор. Лише так стійку вирівняли, і матч продовжився. Зрештою, Порт Вейл це не дуже допомогло. Згодом Солфорд забив єдиний гол у матчі і відсвяткував перемогу.
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