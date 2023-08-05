"Все нормально, це життя. Після гри першого туру було багато позитивних розмов. І в команді чув це. Маю на увазі нашу гру проти Динамо. Просив хлопців забути той матч. Ми дійсно непогано виглядали, хоч і програли 1:4. Наголошував, що наступний поєдинок буде важчим. Так і сталось.

Історична перемога ЛНЗ в еліті у відеоогляді матчу з Минаєм – 3:0

Фізично побачив, що хлопці не у тій формі. Це, в першу чергу, проблема головного тренера. Десь втома позначилася на результаті – був дуже важкий переїзд з Києва потягами. А сьогодні не проявили характер. Можливо, ще позначилась відсутність Олександра Бандури. Воротар – це половина команди.

До перерви була рівна гра, але майстерність футболістів ЛНЗ призвела до першого гола. Ми перебудувались вже після перерви. Поміняли тактичну схему, розпочали непогано, але пропустили другий м'яч і хлопці почали розкриватись. На контратаці нас спіймали, і Наумець забив третій гол. Трагедії не сталось. Прикра поразка, але готуємось далі", – цитує Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, після двох поразок закарпатці йдуть останніми у турнірній таблиці УПЛ. Наступний поєдинок Шаран у Ко проведуть за тиждень, 13 серпня, проти СК Дніпро-1.

ЛНЗ здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши Минай на виїзді