Гравець молодіжної системи Боавішти помер у вівторок, втративши свідомість на початку тренування на спортивному комплексі Бесса в Порту. Як інформує Jornal de Notícias, дитина вийшла на поле незадовго до інциденту і робила розминку, коли у неї сталася зупинка серця і дихання. Причини трагедії поки не встановлені.

7-річному хлопчикові негайно надали допомогу медичні бригади клубу, а потім співробітники швидкої медичної допомоги та реанімаційної машини, проте в підсумку він не вижив. У лікарні констатували його смерть.

Після інциденту Боавішта скасувала всі тренування, заплановані на вівторок, і оголосила, що для супроводу сім'ї молодого спортсмена направлена група технічної координації.

Додамо, що Боавішта – це легендарна для Португалії команда. "Пантери" ставали чемпіонами країни в сезоні 2000/01, а також п'ять разів вигравали Кубок Португалії. Клуб зустрічався в єврокубках з Динамо, Шахтарем і Ворсклою.

