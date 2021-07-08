Континентальна першість подарувала нам не лише феєрію автоголів, а й курйозні взяття воріт. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" пригадує голи, які точно залишаться в історії Євро-2020.

Здебільшого гол – це вершина магії комбінацій та командної взаємодії. Але інколи помилка одного футболіста може призвести до гола, який у соціальних мережах позначають смайликом "фейспалм".

Іспанія – Хорватія, автогол Унаї Сімона

Гра ногами сьогодні є обов'язковим пунктом скіллсету будь-якого голкіпера. Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон впевнено грав не лише на лінії, а й у комбінаціях із захисниками. Та матч з Хорватією подарував йому велике випробування характеру.

Простий пас назад на голкіпера – доволі поширене рішення при жорсткому пресингу. Але Сімон не зумів приборкати м'яча, який зрадливо оминув його ногу та закотився у сітку воріт. На щастя, партнери підтримали свого голкіпера та вирвали перемогу, що неабияк допомогло йому впоратися з психологічним ударом.

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Шотландія – Чехія, диво-гол Патріка Шика

Патрік Шик на Євро-2020 став справжнім снайпером збірної Чехії та настріляв аж 5 голів. Один з них став справжнім шедевром та може претендувати на звання найкращого гола турніру.

What a goal from Patrik Schick.

Czech 2 : 0 Scotland



cc: @M26AL7 pic.twitter.com/QSdkM1epjD — Sika_no_Ashi (@ealehn) June 14, 2021

Вдалий відскок м'яча виглядав як подарунок для швидкої атаки. Але чеський форвард побачив вихід воротаря та не побоявся ризикнути і з центра поля спрямував м'яч у ворота. Точність Шика не підвела – команда здобула впевнену перемогу, а його гол футбольний світ смакуватиме ще дуже довго.

Іспанія – Словаччина, автогол Мартіна Дубравки

Фортуна примхлива, але справедлива, тому повернула Іспанії "борг". Її жертвою став голкіпер збірної Словаччини Мартін Дубравка, який ніколи не забуде свій автогол, що поклав початок розгрому його команди з рахунком 0:5.

Після дального пострілу м'яч влучив у перекладину та завис у повітрі. Здавалося, нічого не завадить досвідченому голкіперу впоратися з м'ячем. Але Мартін не розрахував власного стрибка та траекторії польоту м'яча, тому волейбольним ударом не перевів сферу на кутовий, а загнав її у власні ворота. Після фейлу воротаря впевненість команди похитнулася, що дозволило іспанцям познущатися із суперника та допомогти збірній України пробитися в 1/8 фіналу Євро-2020.