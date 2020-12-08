Лаціо на власному полі втримав нічию проти Брюгге. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Господарі відкрили рахунок у матчі вже на 12-й хвилині – Сімон Міньйоле зреагував на постріл Луїса Альберто і відбив сферу, однак першим на добиванні був Карлос Корреа. За три хвилини бельгійці зусиллями Рууда Вормера відігрались – знову долю моменту вирішило добивання. В середині тайму Чіро Іммобіле з пенальті вивів Лаціо вперед.

Соболь отримав дві жовті картки за тайм – українець підвів Брюгге у вирішальному матчі Ліги чемпіонів

Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки український захисник Брюгге Едуард Соболь побачив перед собою другу жовту картку за грубу гру (першу він отримав на самому початку матчу за затримку суперника) і залишив команду у меншості.

В середині другого тайму Ханс Ванакен зумів відновити рівновагу у матчі, однак на більше підопічних Філіппа Клемана не вистачило. Як наслідок, Лаціо вийшов з групи, а команда українця продовжить виступи навесні у Лізі Європи.

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