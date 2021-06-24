Впевнена робота голкіперів – така ж окраса футболу, як і красиві голи. Але інколи майстерність підводить стражів воріт, що призводить до курйозних голів. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" згадує найбільш яскраві помилки воротарів на Євро.

Воротарські помилки завжди прикрі, а особливо, коли трапляються у найбільш відповідальний момент. Історія Євро знає випадки, коли секундна втрата голкіпером концентрації ставала причиною розпачу команди.

Луїс Арконада, Євро-1984, фінал Франція – Іспанія

Фінал континентальної першості 1984 року залишиться у пам'яті Луїса Арконади на все життя. "Восьминіг", який завжди виручав команду у найскладніший момент, не впорався з простим дальнім ударом Платіні, який коштував команді трофею.

Легенда французів, пробиваючи штрафний, вирішив поцілити у дальній кут, де стояв Арконада. М'яч полетів просто у руки голкіперу, і здавалося, що жодних труднощів не виникне. Але Луїс закинув м'яч у власні ворота, подарувавши французам трофей та записавши в футбольну історію "гол Арконади".

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Філіп Де Вільде, Євро-2000, матчі проти Швеції та Туреччини в групі В

Турнір став для досвідченого бельгійського голкіпера Філіпа Де Вільде справжнім кошмаром. Помилки воротаря коштували команді місця у плей-оф.

Раніше гра ногами ніколи не була сильним місцем голкіперів. У матчі проти Швеції Філіп вирішив заперечити цей факт та майстерно обіграти нападника.

Втім, щось пішло не так: воротар запутався у власних ногах та подарував м'яч форварду перед пустими воротами. На щастя для нього, в підсумку команда перемогла з рахунком 2:1.

Трагедія повторилася у вирішальному матчі з Туреччиною. Де Вільде невпевнено зіграв на виході та дозволив нападнику головою скерувати м'яч у сітку, що коштувало бельгійцям виходу у раунд плей-оф.

Петр Чех, Євро-2008, Чехія – Туреччина

Помилки не обходять навіть зіркових голкіперів. Матч проти Туреччини складався для чехів більш ніж вдало – комфортна перевага 2:0. Але турки не збиралися опускати руки та навіть зрівняли рахунок.

І якщо в першому голі вини Чеха немає, то другий м'яч став для нього болючим. Петр зіграв на виході, але не зумів втримати сферу в руках та випустив її просто на ногу футболіста суперника. На щастя, партнери підстрахували свого воротаря та забили третій гол, стерши з його пам'яті це жах.

Джо Харт, Англія – Ісландія, Євро-2016

Сенсаційна збірна Ісландії зуміла пройти Англію в 1/8 фіналу турніру, і посприяв цьому значною мірою Джо Харт. Команди видали шалений старт – вже на 6-й хвилині рахунок був 1:1.

Через 10 хвилин Сігторссон вивів свою команду вперед. Форвард пробив з меж штрафного, але удар вийшов не надто сильним. Утім, цього було достатньо. Харт не зумів згрупуватися та впоратися з ударом, а "Три леви" безславно покинули турнір.