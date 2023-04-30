Вихід на заміну у поєдинку проти Барселони (0:4) цілком може виявитися фатальним для 41-річного ветерана, повідомляє Marca.

Рекорди 15-річної дитини і тер Штегена у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 4:0

Хоакін попередив про завершення кар'єри і сподівався побити рекорд Субісаррети за матчами в Прімері (622). Для цього хавбеку Бетіса потрібно зіграти в кожному турі до кінця нинішнього розіграшу. Пеллегріні випустив хавбека на кінцівку, однак той зазнав травми у відчайдушній спробі дотягнутися до м'яча. Попередній вердикт лікарів невтішний – розтягнення зв'язок коліна, яке може вибити ветерана до кінця сезону.

У своїй кар'єрі Хоакін встиг також пограти за такі команди, як Валенсія, Малага та Фіорентина.В його активі 52 матчі та 4 голи за збірну Іспанії. Півзахисник вигравав три Кубки Іспанії – двічі з Бетісом і один раз із Валенсією. Якщо легенда більше не вийде на поле, то зупиниться на позначці 617 матчів в рамках Прімери.

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