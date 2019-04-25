Традиційним благодійним матчем за "Кубок чемпіонів" підтримуємо наших дітей-переселенців зі сходу України та Криму

24 квітня напередодні футбольного матчу української Прем’єр-ліги Динамо – Шахтар на стадіоні НТК ім. В. Баннікова відбувся благодійний матч за "Кубок чемпіонів-2019 між збірною журналістів України та командою військових (ВІТІ).

Головною метою цього матчу, що вже стало доброю традицією, є допомога дітям-переселенцям зі Сходу України та Криму.

Організаторами "Кубку чемпіонів" виступили Федерація футболу України, українська Прем’єр-ліга та ІА "Центр новин". Футбольний матч розпочався із виконання Гімну України оркестром Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. На матч завітали почесні гості: перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, перший віце-президент ФФУ Олег Протасов, заступник начальника ВІТІ Віталій Тарасов, шеф-редактор ІА "Центр новин", президент збірної журналістів України Ольга Витак, уславлений український футболіст, екс-динамівець Іван Яремчук.

Із вітальним словом перед учасниками благодійного футбольного матчу виступив Вадим Костюченко. "Дякую всім командам за участь у благодійному матчі. Футбол нас об’єднує. А найголовніше, що ми цим традиційним матчем підтримуємо наших дітей-переселенців зі Сходу України та Криму. Кожна участь у такому матчі є нашою частиною допомоги дітям, які потребують підтримки. Хочу побажати чесної гри й перемоги команді, яка сьогодні буде краще підготовлена", — сказав Костюченко.

Щодо підсумків матчу, "Кубок чемпіонів»" виграла збірна журналістів України, яка перемогла суперників із рахунком 5:3. А головна перемога дісталася 200 дітям-переселенцям зі Сходу України, які стали глядачами матчу. Усі діти отримали подарунки — квитки на футбольний матч Динамо – Шахтар та футбольні м’ячі й амуніцію.