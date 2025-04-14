Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков вражаюче виступив у одному з матчів команди.

13 квітня в рамках 31-го туру чемпіонату Туреччини відбувся матч між Трабзонспором та Різерспором, в якому господарі здобули важливу перемогу з рахунком 2:0.

Зубков відреагував на свій дубль у Туреччині: "Я повинен був зробити хет-трик"

Одним із головних героїв зустрічі став Олександр Зубков, який вийшов у стартовому складі та оформив дубль, допомігши своїй команді досягти успіху.

Трабзонспор поділився атмосферним фото з українським вінгером у соціальних мережах, підписавши його як "Star of the Night", що в перекладі означає "Зірка ночі".

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Зубкова вже 11 матчів за Трабзонспор у всіх турнірах, п'ять забитих голів та один асист. Українець приєднався до команди взимку, перейшовши з Шахтаря.

Зубков дублем приніс перемогу Трабзонспору – відео голів українця