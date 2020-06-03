Трабзонспор відсторонили від єврокубків – Манчестер Сіті отримав компаньйона по нещастю

Ще один клуб постраждав через порушення правил фінансового фейр-плей.

Трабзонспор на один сезон дискваліфікований від участі у єврокубках, повідомляє BBC.

Манчестер Сіті дізнався дату слухань щодо бану в єврокубках – команда Зінченка має шанс зіграти в Лізі чемпіонів 2020/21

Турецький клуб ще минулого літа "прогорів" на порушенні правил ФФП, але УЄФА уклав з Трабзонспором мирну угоду, яку клуб не виконав. Команда пропустить один з єврокубкових турнірів у сезоні 2020/21 або 2021/22.

Після 26-ти турів чемпіонату Туреччини Трабзонспор лідирує, що дозволяє команді претендувати на місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, за схоже порушення УЄФА відсторонив Манчестер Сіті на 2 роки від єврокубків, команда Зінченка подала апеляцію.

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