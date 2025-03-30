Трабзонспор намагався підписати 25-річного вінгера минулого літа, проте їхня пропозиція не влаштувала житомирський клуб. Втім, Полісся може розглянути продаж свого лідера влітку, повідомляє Sporx.

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Зазначається, що Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов задоволені своїм становищем у клубі, тому це може посприяти майбутньому переходу Назаренка до "бордово-синіх".

Наразі Трабзонспор посідає 9-те місце у турнірній таблиці турецької Суперліги з 36 очками. У нинішньому сезоні Олександр Назаренко провів 25 матчів за Полісся, забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.

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