Трабзонспор розгромив Різеспор з Морозюком у складі – українець став одним із найгірших гравців матчу

Різеспор був розбитий Трабзонспором в рамках 24-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 24-й тур

Трабзонспор – Різеспор – 5:2

Голи: да Кошта, 65, Екубан, 71, Соса, 77, (пен.), Нвакаеме, 86, Ндіайє, 90+8 – Мелняк, 36, Шкода, 90+5, (пен.)

Вилучення: Джон Обі Мікел, 90+5 (Трабзонспор)

Перший тайм пройшов досить успішно для команди Морозюка, Мелняк з передачі Шкоди зробив Різеспор переможцем першої половини. Однак результат здобувається в двох таймах, що і довів Трабзонспор.

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Головним героєм зустрічі став Хосе Соса, який виступав за Металіст з 2011 по 2014 роки. Спочатку аргентинець асистував да Кошті, а після забитого м'яча Екубана реалізував пенальті. Ближче до кінця гри Нвакаеме зробив рахунок розгромним, а в компенсований час розпочалось найгарячіше: екс-хавбек Челсі Джон Обі Мікел отримав другу жовту і привіз пенальті на власні ворота. Шкода реалізував удар, а останнє слово лишилось за Трабзонспором – відзначився Ндіайє.

Зазначимо, що Морозюк провів увесь матч та отримав одну з найгірших оцінок у своїй команді – 6.3. Гірше за Миколу зіграли лише троє його одноклубників. Додамо, що інший екс-динамівець, Денис Гармаш, на полі так і не з'явився, а Андрій Борячук не потрапив до заявки.

Таким чином, Трабзонспор набрав 48 очок та очолив турнірну таблицю, Різеспор залишився 14-м із 24 пунктами.

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