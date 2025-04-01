Сікан не зміг виправдати очікувань, які на нього покладав Трабзонспор. Про це інформує Fotomac. У 10 матчах у всіх турнірах форвард так і не зумів забити жодного м'яча.

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При цьому повідомляється, що в деяких матчах українець виступав не на своїй рідній позиції в центрі нападу, а грав на фланзі. Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке віддає перевагу конкурентам Сікана – Дестану і Банза.

Нагадаємо, що Данило перейшов у Трабзонспор із Шахтаря за 6 млн євро, що є одним із найдорожчих трансферів в історії клубу.

Кольори команди також захищають українці Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

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