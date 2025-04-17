Кілька українських футболістів можуть змінити клубну прописку цього літа.

Турецький Трабзонспор задоволений внеском українських гравців у нинішній сезон і розглядає можливість підписання ще кількох футболістів з України, повідомляє Fotomac.

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У клубі високо оцінюють адаптацію Арсенія Батагова, Олександра Зубкова та Данила Сікана. Особливо відзначають прогрес Зубкова, який став одним із ключових гравців команди.

За інформацією джерела, влітку керівництво планує відновити переговори з Шахтарем щодо трансферу Артема Бондаренка, а також має на олівці інших українських гравців, імена яких поки залишаються в таємниці.

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