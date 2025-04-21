Турецький клуб повернувся до варіанту підписання Бондаренка, повідомляє Kuzey Ekspres. Трабзонспор намагався оформити перехід ще взимку, проте не зміг домовитися з Шахтарем щодо фінансових питань угоди.

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Президент Трабзонспора Ертугрул Доган планує провести перемовини з донецьким клубом. Турки готові заплатити за гравця 7 мільйонів євро, водночас "гірники" хочуть отримати за футболіста 12 мільйонів. Трабзонспор буде готовий підвищити свою пропозицію влітку, але чекає у відповідь зниження вимог від Шахтаря. Зазначається, що головний тренер "бордово-синіх" Фатіх Текке також зацікавлений у підписанні хавбека.

Нагадаємо, за Трабзонспор вже виступають троє українських футболістів: нападник Данило Сікан, півзахисник Олександр Зубков та захисник Арсеній Батагов. Зубков та Сікан перейшли до турецького клубу взимку зі складу Шахтаря.

У нинішньому сезоні Артем Бондаренко провів 34 матчі за свій клуб, забив 9 голів та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.

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