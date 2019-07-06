Трабзонспор можуть виключити з єврокубків на два сезони

Арбітражна палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів може дискваліфікувати Трабзонспор з єврокубків за невиконання умов щодо реструктуризації боргу.

Арбітражна палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів дійшла висновку, що турецький Трабзонспор не виконав умов мирової угоди, укладеної у травні 2016 року, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У якості санкцій Арбітражна палата вирішила виключити команду з одного розіграшу єврокубків, в який Трабзонспор проб'ється за підсумками сезону 2020/21 або 2021/22.

Покарання буде скасовано, якщо до 15 жовтня 2019-го клуб зможе довести, що виконав умови щодо реструктуризації боргу, застосування нових національних правил фінансового моніторингу та виконав умови беззбитковості за 2019-й фінансовий рік.

Якщо Трабзонспор уникне виключення з єврокубків, він буде оштрафований на 50% призових за участь в Лізі Європи в сезоні 2019/20.

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