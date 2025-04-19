Трабзонспор здолав Адана Демірспор у матчі 32-го туру чемпіонату Туреччини. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2024/25, 32-й тур

Адана Демірспор – Трабзонспор – 0:1

Гол: Банза, 45

У стартовому складі Трабзонспора з усіх українців у команді вийшов лише Арсен Батагов. Данило Сікан та Олександр Зубков залишились на заміні. Перший тайм завершився переможним рахунком для команди з Трабзона – після подачі з кутового Банза вивів "команду українців" вперед.

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Як виявилось, цей гол так і залишився єдиним у зустрічі. Зубков вийшов на поле на 57-й хвилині, а от Сікану ігрового часу не дісталось взагалі.

Відзначимо, що виступ Батагова Sofascore оцінила у 7,5 бала (6 винесень, 1 перехоплення, 2 з 3 виграних дуелей та 1 виграна верхова боротьба, а також точність передач – 97%). Зубков за 33 хвилини на полі отримав оцінку 7 за 24 дотики до м'яча, 9 з 11 точних передач (у тому числі 3 ключових паси), 2 точних кроси (з трьох) та аж 10 втрат.

Завдяки цій перемозі Трабзонспор набрав 42 очки та розташувався на сьомому місці, а Адана Демірспор з -2 балами не має шансів на збереження прописки.

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