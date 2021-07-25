Трабзонспор лідирує у боротьбі за Довбика, – ЗМІ
Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.
Довбик близький до переходу в Трабзонспор – саме турецький клуб є лідером у боротьбі за форварда, повідомляє fussballtransfers.
Довбик може опинитись у Туреччині – СК Дніпро-1 вимагає 5 мільйонів євро
Після Євро-2020 на Артема почалось справжнє полювання – з інтересом до українця пов'язували Гент, Андерлехт, Реал Сосьєдад, Марсель, Торіно, а також Динамо та Шахтар.
До слова, Довбик у минулому сезоні провів 27 матчів у складі СК Дніпро-1, записавши до свого активу 10 голів та 1 асист. Також Артем відзначився забитим м'ячем у матчі 1/8 фіналу Євро-2020, принісши перемогу Україні над Швецією.
Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу