– Твої перші місяці в Лондоні. Цей період був складним для тебе?

– За останній рік трапилося багато змін у моєму футбольному житті, але для мене краще, коли ці зміни є, аніж їх зовсім немає. Можу сказати, що так. Багато тиску. Але це не вперше. Я люблю цей тиск, тому що одного дня той, хто назвав мене лузером, скаже, що я – переможець. Час покаже.

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– Наскільки важливим в психологічному плані для тебе було зробити асист у матчі з Лестером? Що думаєш про позицію центрфорварда, на якій ти грав?

– Це хороша позиція, легше отримувати м'яч низом, але важче, коли отримуєш верхом. Це залежить від типу матчу, який ми проводимо. У деяких поєдинках мені, можливо, краще грати дев'ятку, а у деяких – діяти з флангу. Був перший асист, а перший гол скоро буде", – наводить слова Мудрика Zorya Londonsk.

Михайло перебрався з Шахтаря в Челсі за 70+30 мільйонів євро. Українець вже встиг провести 7 поєдинків в Англії, у яких відзначився однією результативною передачею.

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