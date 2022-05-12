"Нагорода Мудрика – це закономірно. Михайло проводив класні ігри за Шахтар. Він – той двигун, який змушував оборону не розслаблятися. Його дії по-чоловічому нахабні. Це дозволило Україні повести в рахунку і постійно тримати в тонусі оборону. Це призвело до помилок, які закінчились голами.

Перфоманс Мудрика у дебюті за збірну у відеоогляді поєдинку Борусія М – Україна – 1:2

Стримана реакція Петракова? Це його нормальна реакція. Я можу сказати, що ці хлопці сьогодні зробили все, що могли. Якби мені хтось сказав, що я в першому матчі заб'ю гол, то я дуже радів би", – поділився Головко в ефірі Головна команда.

Нагадаємо, саме Михайло Мудрик був визнаний найкращим гравцем матчу Борусія М – Україна (1:2). Один із голів в активі якраз дебютанта "синьо-жовтих".

Борусія М – Україна: Мудрик та інший сенсаційний дебютант дають перемогу – мільйони для українців і ложечка дьогтю