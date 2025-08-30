Ланс у стартовому маті третього туру чемпіонату Франції переграв Брест. результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 3-й тур

Ланс – Брест – 3:1

Голи: Товен, 60 (пен), Гілавогі, 79, Томассон, 90+2 – Бальде, 24

Вилучення: Маецкі, 55 (Брест)

Легенда Челсі намагається повернутися в Лігу 1 – він запропонував свої послуги двом клубам

У першому таймі Ланс мав перевагу над Брестом, але "пірати", які наробили галасу торік в ЛЧ, забили першими. Бальде скористався передачею Каморі Думбія.

По перерві господарі продовжили тиснути на суперника. Лансу допомогло вилучення Маецкі. На 60 хвилині Товен реалізував пенальті, забивши свій перший гол з моменту повернення у Францію. Гілавогі подвоїв перевагу, а Томассон поставив крапку в матчі. Ланс завдав 30 ударів по воротах Бреста за гру, і рахунок міг би бути більшим.